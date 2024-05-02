Армия Израиля вывезла из пустыни на юге страны обломки еще одной иранской ракеты

Израиль продолжает ликвидировать последствия ракетного обстрела страны, совершенного 13 апреля Ираном. Как сообщила армейская пресс-служба, днем военные вывезли из пустыни на юге страны обломки одной из запущенных тогда ракет класса "земля - земля".

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По ее информации, ракета была перехвачена в небе над Иудейской пустыней, ее обломки были найдены в местности Нахаль-Яэлим близ города Арад, в 25 км к западу от Мертвого моря. Осколки были очищены от опасных веществ и вывезены израильскими военными при помощи спецтехники в сопровождении пожарных и спасателей.

В армии еще раз напомнили жителям Израиля, что в случае обнаружения таких предметов следует незамедлительно обращаться в полицию и не прикасаться к обломкам, поскольку они могут быть опасны.

26 апреля армия Израиля сообщала, что вывезла из той же местности Нахаль-Яэлим большой фрагмент иранской ракеты, найденный в пустыне туристами. Для его вывоза потребовалось привлечь военно-транспортный самолет со специальным тросом.