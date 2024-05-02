В ВСУ признали сдачу части поселка под Авдеевкой

Представитель украинской военной группировки «Хортица» Назар Волошин подтвердил информацию о частичном отходе войск Украины из поселка Очеретино, расположенного под Авдеевкой в ДНР. Ura.Ru

«[Российской армии] удалось прорваться и закрепиться в Очеретино. Одна часть (поселка — прим. «Ленты.ру») находится под контролем врага. Там идут тяжелые бои», — сказал он. Lenta.ru

Очеретино является ключевым населенным пунктом в линии обороны ВСУ севернее Авдеевки. Российская газета

Накануне военный колумнист Bild Джулиан Репке писал, что российская армия после успешного закрепления на позициях и отражения контратак ВСУ продвигается на север от Очеретино к Архангельскому. Газета.Ru