Норвегия выйдет на показатель в 2% от ВВП страны по военным расходам

Правительство Норвегии в этом году увеличит оборонные расходы королевства на 7 млрд крон ($632 млн по текущему курсу) и выйдет на целевой показатель НАТО 2% ВВП страны, которые должны направляться на военные нужды. Об этом объявил глава правительства королевства Йонас Гар Стёре.

Таким образом размеры годового оборонного бюджета Норвегии достигнут 104 млрд крон ($9,38 млрд). В ближайшие 12 лет на военные нужды планируется выделить еще 600 млрд крон ($54,14 млрд), и ожидается, что в 2036 году размеры годового оборонного бюджета составят уже 166 млрд крон (без малого $15 млрд).

"С середины 2024 года мы выйдем на двухпроцентный показатель НАТО", - сказал премьер-министр, слова которого приводит вещательная корпорация Эн-эр-ко.

"Осуществляемые нами сегодня инвестиции - это те инвестиции, которые мы должны и можем осуществить, это не терпит отлагательств", - добавил он.

По словам Стёре, дополнительное финансирование должно позволить укрепить оборонный потенциал королевства "во всех сферах". При этом повышенное внимание планируется уделить укреплению системы ПВО и модернизации армейской инфраструктуры, в том числе строительству новых казарм. План усиления норвежских ВС предполагает формирование двух новых бригад на севере и на юге страны, а также увеличение числа призывников с 9 тыс. до 13,6 тыс. человек в год к 2036 году.

Ранее на этой неделе официальный Осло также объявил о выделении Украине дополнительного пакета помощи, размер которого также составит 7 млрд крон. 6 млрд крон ($540 млн) из этой суммы предназначены для оказания военной помощи, подчеркнул глава правительства. Остальные деньги пойдут на финансирование гуманитарных и гражданских программ. Таким образом общая сумма, которую норвежское правительство на этот год выделило на оказание помощи Украине, достигла 22 млрд крон ($1,98 млрд).