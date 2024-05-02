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ВСУ задействовали резервы из-за тяжелой ситуации у Очеретино

Украинские войска, пытающиеся удержать Очеретино на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, задействовали дополнительные силы и средства из резерва, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин.

ВСУ задействовали резервы из-за тяжелой ситуации у Очеретино
© ТАСС

По словам Волошина, это было сделано в надежде стабилизировать ситуацию, передает ТАСС. Он также признал, что Российская армия имела в этом районе «определенный тактический успех».

Ранее в ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой.

Военные новости
Владимир Рогов
Общественная палата России
Украина