Украинские войска, пытающиеся удержать Очеретино на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, задействовали дополнительные силы и средства из резерва, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин.

По словам Волошина, это было сделано в надежде стабилизировать ситуацию, передает ТАСС. Он также признал, что Российская армия имела в этом районе «определенный тактический успех».

Ранее в ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой.