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ВС РФ уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS за сутки

Российские войска за сутки уничтожили две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом сообщило Минобороны РФ. Газета.Ru

Видео с ликвидацией машин, которые Киев получает от Вашингтона в рамках военной помощи, публикует российское оборонное ведомство. На кадрах видны взрывы, после которых в воздух поднимаются густые клубы дыма. В каких конкретно районах ВСУ лишились установок, не уточняется. ТК «Звезда»

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, также были уничтожены цех по производству ракет и боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, нанесено поражение живой силе и технике противника в 117 районах. RT на русском

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