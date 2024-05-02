Бывший замком 18-й армии получил звание Героя России посмертно

Бывший заместитель командующего 18-й армии РФ полковник Магомедали Магомеджанов, погибший в ходе боевых действий в зоне СВО, указом президента РФ удостоен звания Героя России посмертно. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Газета.Ru

«Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин», — написал Меликов. Ura.Ru

Магомеджанов занимал должность заместителя командующего 18-й армии. Он умер от ранений, полученных в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Полковник был похоронен в родном селе Хлют с воинскими почестями 17 февраля. News.ru