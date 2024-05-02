Военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что удары российских сил по Одессе уничтожили крупный пункт сборки и подготовки безэкипажных катеров. По его словам, таким образом ВС РФ принимают все необходимые меры для защиты Крымского моста. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Судя по сообщениям в Сети, недавно в Одессе был нанесен удар по пункту сборки и подготовки безэкипажных катеров. Скорее всего, врезали ракетами с кассетной боевой частью. Крайне результативный удар получился, — объяснил Суконкин.

Военный эксперт также уточнил, что российские системы противовоздушной обороны сегодня наращивают по максимуму. Это необходимо для отражения ударов такого вооружения, как Taurus, ATACMS и Storm Shadow, добавил он.

А какие именно, можно только догадываться. И С-300, и С-400, и С-500, и «Панцири». Плюс, что бы ни случилось, любой объект можно восстановить в кратчайшие сроки, любой комплекс ПВО можно отремонтировать, заменить на новый. Поэтому Крымский мост под надежной защитой, — заключил Суконкин.

В Одессе 1 мая раздалась серия взрывов. После этого в городе начался крупный пожар. Позже Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила, что в результате взрывов повреждения получили складские помещения «Новой почты».