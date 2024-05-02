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Минобороны заявило о перехвате двух французских авиабомб Hammer в зоне СВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне специальной военной операции (СВО) сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, произведенные во Франции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В зоне СВО перехватили две французские авиабомбы Hammer
© globallookpress.com

Там уточнили, что силы ПВО также перехватили три реактивных снаряда HIMARS, которые произвели в США, а также снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

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Помимо этого, российские военные за сутки сбили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суточные потери противника в зоне проведения СВО составили до 930 человек.

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