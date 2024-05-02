В зоне СВО перехватили две французские авиабомбы Hammer

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне специальной военной операции (СВО) сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, произведенные во Франции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что силы ПВО также перехватили три реактивных снаряда HIMARS, которые произвели в США, а также снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Экс-разведчик США: Россия может перехватить больше ракет, чем произведет Британия

Помимо этого, российские военные за сутки сбили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суточные потери противника в зоне проведения СВО составили до 930 человек.