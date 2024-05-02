Стало известно о попытке ВС РФ окружить противника после взятия Очеретино

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы РФ продолжают наступление после взятия Очеретино. По данным канала, украинская армия оставила позиции и отступила в Архангельское. При этом российские войска охватывают группировку противника с флангов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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Как пишет «Иди и смотри» со ссылкой на источник, украинская армия пытается сдержать наступление российских войск, используя FPV-дроны.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия установила флаг РФ над селом Работино, которое расположено на Ореховском направлении. По его словам, стрелковые бои в разных частях населенного пункта еще продолжаются. ВСУ разместились на более удаленных и заранее подготовленных позициях.

Военный корреспондент из Франции Анн Нива, комментируя ситуацию в Часовом Яре, отметила, что если Вооруженные силы РФ возьмут этот населенный пункт под контроль, то они получат возможность обстреливать железнодорожный узел ВСУ в Константиновке. Журналистка уточнила, что этот ж/д пункт является одним из ключевых элементов логистики украинской армии. Она считает, что потеря Часова Яра станет для ВСУ катастрофой.