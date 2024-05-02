В США оценили шансы Вашингтона победить в случае мировой войны

Соединенные Штаты Америки не смогут справиться и победить в случае начала крупной мировой войны. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Мы слишком рассредоточены и не готовы справиться с большой мировой войной», — написал он.

По его словам, Вашингтон прилагает огромные усилия для поддержания иллюзии великой державы, однако в реальности все иначе. В США происходит нарушение верховенства закона и массовый наплыв нелегальных мигрантов. По мнению Макгрегора, это разрушает страну изнутри, а также снижает ее шансы справиться с масштабным конфликтом в случае его начала.

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Ранее полковник Макгрегор говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют еще до начала российского наступления остаться без солдат. Он отметил, что ВСУ ежедневно теряют около сотни человек, и из-за этого они близятся к коллапсу.