Стало известно о способности ЗРК «Бук-М3» сбивать ракеты ATACMS ВСУ

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» способен сбивать любые имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) баллистические ракеты, в том числе Army TACtical Missile System (ATACMS) различных модификаций. Об этом стало известно из публикации в журнале «Национальная оборона» Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).

В статье утверждается, что вероятнее всего скорость ракеты ATACMS варьируется от 1,1 до 1,5 тысячи метров в секунду.

«Даже в том маловероятном случае, если максимальная скорость Block 1A доходит до 1,5 километра в секунду, его перехват ЗРК "Бук-М3" вполне возможен», — говорится в публикации.

Там отмечается, что полет ракеты проходит на высоте 50-60 километров над уровнем моря в разреженной атмосфере, в связи с чем при подлете к поверхности Земли она начинает замедляться. По оценке экспертов, потери скорости могут достигать 75-80 процентов.

«Таким образом, реализованные технические решения в ЗРК "Бук-М3" позволяют перехватить любые баллистические ракеты, которыми располагают или могут располагать в будущем ВСУ», — заключают специалисты.

Ранее в АЦ ВКО заявили, что трудную задачу перехвата поставляемых на Украину ракет Storm Shadow и Système de Croisière Autonome à Longue Portée — Emploi Général (SCALP-EG) уже решает ЗРК «Бук-М3».