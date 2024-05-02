В бригаде ВСУ заявили о потере всего костяка

В 67-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступившей с ряда позиций в направлении Часова Яра, заявили о потере всего костяка подразделения. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

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По словам неназванного украинского военнослужащего, позиции представляли из себя ямы, в которых едва можно было как-то спрятаться при артобстрелах. Из-за отсутствия необходимой обороны бойцы 67-й ОМБр ВСУ были вынуждены отступить с потерями.