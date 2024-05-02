Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) близки к потере Часова Яра. Газета.Ru

«Украинцы близки к потере контроля над Часовым Яром. Солдаты пересекли канал, ведущий в город. Теперь это только вопрос времени, когда они войдут в этот город», — подчеркнул Репке. Он отметил, что скоро Украину ждут новые территориальные потери. Ura.Ru

Кроме того, он рассказал, что российские войска ведут наступление на Архангельское сразу с двух направлений. Они продвигаются на данном участке фронта со скоростью до 2 километров в неделю. У ВСУ нет оружия и людей, чтобы их остановить, заключил эксперт. Российская газета