ВСУ изменили цели ударов по территории России

Telegram-канал Baza сообщил, что Вооруженные силы Украины начали наносить удары дронами по железнодорожной инфраструктуре в Росси. По его данным, в ночь на 2 мая Украина атаковала трансформаторные и тяговые подстанции в двух российских регионах. Официального подтверждения информации от Минобороны России нет.

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По данным канала, первыми под удар попали тяговые подстанции около станций Свобода и Поныри в Курской области. Как уточнили в Baza, уже 15 минут спустя украинские дроны ударили по трансформаторным и тяговым подстанциям в Орловской области на перегоне Змиевка—Глазуновка.

Канал сообщил, что на станциях Змиевка и Глазуновка после ударов ВСУ зафиксировано аварийное отключение питания. По его информации, задержаны два состава, которые двигались из Москвы в Белгород и Льгов. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

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Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что авария на подстанции «Южная» привела к отключению света в регионе. Порядка 120 тысяч человек остались без электричества. Глава области уточнил, что свет отключен в нескольких районах. Специалисты начали устранять неисправность. Позднее Старовойт опубликовал сообщение о том, что электроснабжение во всех районах восстановлено.