Появились кадры эвакуации раненого с передовой при помощи дрона "Бишоп"

Опубликованы кадры эвакуации раненого российского бойца с передовой при помощи специального наземного дрона "Бишоп". Видео появилось в Telegram-канале "Крупнокалиберный переполох".

Российские бойцы переходили с одной позиции на другую, когда противник нанес удар кассетными боеприпасами, а затем и минами. Один из снарядов разорвался совсем рядом с военнослужащими, в результате чего двое из них получили ранения.

"Мы думали тот парень что сзади погиб, ибо прилет был прям в него, второму парню перебило ногу, открытый перелом, осколки в спине. Но парень сзади встал и не начал убегать, а взвалил парня на себя и начал тащить друга", - сообщает "Крупнокалиберный переполох".

После этого противник снова обстрелял двух раненых бойцов кассетными боеприпасами, но им все же удалось добраться до укрытия. Однако состояние одного из них, бойца по имени Рафаэль из Татарстана, требовало срочной эвакуации в тыл. Вывезти его при помощи обычного транспорта в условиях огневого воздействия противника не представлялось возможным, поэтому было принято решение использовать эвакуационный дрон "Бишоп".

Дрон загрузили канистрами с питьевой водой, после чего направили его к передовым позициям, расстояние до которых составляло около полутора километров. Боевики ВСУ пытались уничтожить дрон из РПГ или ПТУР, но сделать этого не смогли. Дрон успешно добрался до места эвакуации, где российские бойцы забрали предназначавшуюся для них воду, а вместо груза разместили на дроне раненого, которого укрыли антитепловизионным одеялом, чтобы сделать его незаметнее для украинских дронов. С момента ранения до начала эвакуации прошло всего 40 минут.

После этого дрон начал обратный путь под огнем ВСУ.

"Для отвлечения внимания, за кадром парни открывают огонь из минометов по позициям противника, чтобы спровоцировать вспышки на тепловых радарах. С бойца едва не спадает антитепловизионное одеяло, бойцу естественно не хорошо, он теряет много крови и может потерять сознание. Борты у дрона есть и это помогает держатся", - сказано в сообщении Telegram-канала.

В результате дрон успешно добрался до другого населенного пункта, где раненого загрузили в "буханку" и отправили в госпиталь. Таким образом дрону "Бишоп" и команде его создателей и операторов удалось спасти бойцу жизнь.