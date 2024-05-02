Госдеп США заявил об отказе Китая обсуждать ядерное оружие

Китай отказался от дальнейших переговоров с США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия после консультаций в ноябре 2023 года. С таким утверждением выступил официальный представитель Госдепартамента США в комментарии порталу Semafor.

© Zuma/ТАСС

"К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты", - сказал он.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена предложила "разумные шаги по борьбе против существенных рисков конфликта или эскалации в ядерной и космической сфере".

Как указал представитель Госдепа, речь шла в том числе об улучшении коммуникации между Вашингтоном и Пекином, системе оповещений о тестовых запусках баллистических ракет и усилиях по снижению напряженности в космосе.

МИД РФ ответил на идею Китая закрепить неприменение ядерного оружия первыми

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в свою очередь сообщил порталу, что США "стоит отказаться от мегафонной дипломатии", и призвал "страны с большими ядерными арсеналами значительно" сократить их для дальнейших переговоров по контролю над ядерными вооружениями.

В ноябре 2023 года США и КНР провели в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия на уровне ответственных за эти вопросы ведомств. Как отметил в комментарии ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, не стоит воспринимать подобные встречи как прорыв и ждать значительного прогресса по этим вопросам в диалоге между Соединенными Штатами и Китаем в среднесрочной перспективе.