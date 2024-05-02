На Украине захотели ограничить спутниковую съемку

Украина решила ограничить спутниковую съемку территории страны и начала соответствующие переговоры с отвечающей за это компанией. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского минобороны.

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По словам замминистра Екатерины Черногоренко, изображения украинской территории «могут использоваться противником», поэтому спутниковую съемку стоит ограничить, чтобы минимизировать риски.

Ведомство не привело названия компании, с которой идут переговоры, но отмечается, что только она в настоящее время в мире снимает всю поверхность Земли ежесуточно с разрешением 3-5 м.

Кроме того, в минобороны заявили, что разрабатывают международные правовые механизмы, которые бы запретили вести космическую разведку во время конфликта.

16 марта Reuters сообщило, что принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с разведывательным управлением США. По мнению агентства, открывшиеся данные говорят о новой странице в использовании принадлежащей SpaceX спутниковой связи Starlink в войне на Украине.