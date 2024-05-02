Мобилизация: последние новости на сегодня 2 мая 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 мая 2024, в материале «Рамблера».
Радий Хабиров вручил ордена генерала Шаймуратова семьям погибших участников СВО
В поселке Чишмы глава Башкирии Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции из Чишминского района, сообщает gorobzor.ru.
Он выразил соболезнования семьям военнослужащих и передал ордена генерала Шаймуратова их родным и близким.
Бойцы удостоены высокой награды посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
В Минобороны рассказали о подвиге старшины в зоне СВО
Подразделение старшины Владимира Бандака обнаружило и обезвредило группу солдат Вооруженных сил Украины, сообщает news.ru.
Это произошло при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, среди российских военнослужащих потерь нет.
План противника удалось сорвать благодаря решению старшины вступить с ними в бой.
«Обнаружить и ликвидировать»: российский снайпер о работе в зоне СВО
Российские снайперы-десантники ликвидировали группу из пяти солдат противника, сообщает news.ru.
Это произошло у Часова Яра в ходе проведения специальной операции. По данным Минобороны РФ, один из военнослужащих заметил в прицел вражескую пехоту. Снайперу удалось поразить украинских бойцов с расстояния в более чем 1500 метров.
Чаще всего целями выступают офицерский состав, пулеметчики, гранатометчики и связные ВСУ.