Мобилизация: последние новости на сегодня 2 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 мая 2024, в материале «Рамблера».

Радий Хабиров вручил ордена генерала Шаймуратова семьям погибших участников СВО

В поселке Чишмы глава Башкирии Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции из Чишминского района, сообщает gorobzor.ru.

Он выразил соболезнования семьям военнослужащих и передал ордена генерала Шаймуратова их родным и близким.

Бойцы удостоены высокой награды посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

В Минобороны рассказали о подвиге старшины в зоне СВО

Подразделение старшины Владимира Бандака обнаружило и обезвредило группу солдат Вооруженных сил Украины, сообщает news.ru.

Это произошло при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, среди российских военнослужащих потерь нет.

План противника удалось сорвать благодаря решению старшины вступить с ними в бой.

«Обнаружить и ликвидировать»: российский снайпер о работе в зоне СВО

Российские снайперы-десантники ликвидировали группу из пяти солдат противника, сообщает news.ru.

Это произошло у Часова Яра в ходе проведения специальной операции. По данным Минобороны РФ, один из военнослужащих заметил в прицел вражескую пехоту. Снайперу удалось поразить украинских бойцов с расстояния в более чем 1500 метров.

Чаще всего целями выступают офицерский состав, пулеметчики, гранатометчики и связные ВСУ.