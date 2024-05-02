Спецоперация на Украине 2 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 мая 2024 года.

Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на севере ДНР

Российские бойцы уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Это произошло в опорном пункте на Северском направлении в Донбассе.

По данным Минобороны РФ, группу пехоты в опорном пункте обнаружил расчёт беспилотника. Также российские разведчики уничтожили «Корнетом» тяжёлый украинский беспилотник «Баба-яга».

Минобороны: российские Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Также были уничтожены ангары противника с техникой.

Ранее российские разведчики уничтожили «Корнетом» тяжёлый беспилотник ВСУ «Баба-яга».

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон в Горловке

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на хлебный фургон и обстреляли магазин в Никитовском районе Горловки, сообщает «Лента.ру».

Как заявили очевидцы, торговый павильон полностью сгорел. Кроме того, выбиты стекла в близлежащих зданиях.

За минувшие сутки противник 36 раз обстрелял территорию республики, выпустив 131 единицу различных боеприпасов.