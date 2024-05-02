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ВСУ пытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области

ВСУ предприняли попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района Смоленской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.

ВСУ пытались атаковать объект гражданской инфраструктуры в Смоленской области
© flickr.com

По его словам, пострадавших нет.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.

Ранее в Ростовской области были уничтожены два беспилотника.

Кроме того, два БПЛА были уничтожены над Погарским районом Брянской области.

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