ВСУ пытались атаковать объект гражданской инфраструктуры в Смоленской области

ВСУ предприняли попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района Смоленской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, пострадавших нет.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.

Ранее в Ростовской области были уничтожены два беспилотника.

Кроме того, два БПЛА были уничтожены над Погарским районом Брянской области.