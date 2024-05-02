В Госдепе заявили, что Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО

Тбилиси рискует перспективами членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе из-за антизападной риторики и проекта закона об иноагентах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в Евросоюзе и НАТО. Этот факт ставит под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции. Как отметил дипломат, США 32 года оказывают помощь грузинской экономике, а в Тбилиси в ответ неверно характеризуют это сотрудничество, что подрывает его.

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Миллер также указал, что Вашингтон осуждает применение силы против протестующих. А сам закон, который стал предметом спора, «вдохновлен» Россией.

Ранее глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент страны проголосует в третьем чтении за законопроект об иноагентах. Это произойдет через две недели. При этом президент Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на закон, если парламент примет его в окончательном чтении.