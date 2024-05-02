Экс-аналитик Пентагона указала на провал политики США в Африке

Вывод войск США из Нигера и Чада указывает на то, что эпоха неоколониализма под эгидой Вашингтона подходит к концу, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-аналитика американского Минобороны Карен Квятковски.

По ее словам, военная стратегия США по разделу мира на боевые командования — парадигма колониального стиля, которая исчерпала себя. Подобные действия знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. Как считает эксперт, вывод американских войск из этих стран говорит о том, что администрация Белого дома не проявила интереса в разработке новой стратегии по отношению к континенту.

Кроме того, США не отметились значительным присутствием в Африке. Исключения составили операции по «защите нефтяных корпораций и недавние так называемые антитеррористические операции, о которых большинство в Конгрессе совершенно не подозревали». Также американцы по окончании холодной войны оставили в регионе своих ставленников.

Бывший аналитик отметила, что африканские народы стремятся к конструктивным отношениям, а не к продолжению военных авантюр и политических интриг США. Сегодня нет ни одного примера, когда Вашингтон искренне хотел бы улучшить экономическую ситуацию в той или иной африканской стране.

Ранее Госдеп США объявил о планах американских властей начать с властями Нигера диалог о выводе контингента. Это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. После этого Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.