Майор ВСУ Игорь Безсонов ликвидирован в результате удара по цели в Одессе. О его гибели сообщили местные власти.

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«Майор ВСУ Безсонов ликвидирован после удара по цели в Одессе в ночь на 1 мая. Местные власти подтверждают его гибель, но не приводят подробности», — сообщает telegram-канал RT.

Вчера в Минобороны России заявили, что поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Названа цель удара по Одессе

На авдеевском направлении ранее Вооруженные силы России ликвидировали албанского наемника Кевара Кекича. Наемнику ВСУ было 20 лет и он являлся участников 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из боевиков «Азова» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским).