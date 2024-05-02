В Никополе взрыв повредил административное здание

В Никополе Днепропетровской области Украины в результате взрыва было повреждено административное здание. Об этом заявил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

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Он заявил, что повреждение получило «админздание», не уточнив о каком конкретно доме идет речь.

До этого сообщалось, что в городе Шостке Сумской области, расположенной на севере Украины, произошли взрывы.

Незадолго до этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.