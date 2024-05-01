ВС РФ уничтожила две пусковые установки HIMARS на Купянском направлении

Российская армия уничтожила на Купянском направлении две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ сообщает РИА Новости.

По информации собеседника агентства, расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Лелюковка в Харьковской области нанес удар по позициям ожидания пусковых установок РСЗО HIMARS. В результате ракетного удара две пусковые установки противника были уничтожены.

27 апреля сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России за предыдущую неделю уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Град» украинской армии.

До этого депутат Государственной думы Олег Колесников, который пребывает в зоне проведения специальной военной операции в качестве добровольца, рассказал, что украинские военные пытались ликвидировать его при помощи ракетной системы залпового огня HIMARS.