Названа цель удара по Одессе

В Одессе нанесен удар по складу почты, где хранилось оборудование из недавних западных поставок. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В результате удара начался сильный пожар.

«Военная хроника» заявила о поражении объектов ВСУ в Одессе

О поражении склада с иностранным оборудованием микрорайоне Таирово Киевского района Одессы сообщил Сергей Лебедев.

«Полыхает более сотни квадратных метров, была слышна детонация. Взрыв был слышен за 20 километров, детонация происходит до сих пор», — поведал Лебедев.

Днем 1 мая российское Минобороны рассказало о нанесении удара по штабу украинского командования «Юг».

Кроме того, в ночь на 1 мая ВС России атаковали штаб ВСУ в центре Одессы.