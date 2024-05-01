Зеленский уволил четырех глав региональных управлений СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил и назначил на новые должности четырех глав региональных управлений Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующие указы распространены офисом главы государства.

Так, Зеленский снял Дмитрия Неведрова с должности начальника управления СБУ в Николаевской области и назначил на пост главы управления спецслужбы в Днепропетровской области. Сергей Кононенко стал руководителем управления в Закарпатской области вместо Кировоградской, а Иван Рудницкий возглавил Волынское областное управление, покинув аналогичную должность в Полтавской области. Николай Лысененко стал начальником управления в Николаевской области вместо Волынской.

При этом на сайте Зеленского отсутствуют указы о назначении новых руководителей управлений СБУ в Днепропетровской, Кировоградской, Закарпатской и Полтавской областях.