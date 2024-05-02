Старовойт сообщил о последствиях обстрела Курской области

Курская область за сутки неоднократно была атакована со стороны Украины, под обстрел попали несколько поселков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Обстреливались село Гордеевка Кореневского района, села Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Елизаветовка, хутор Заря, поселки Краснооктябрьский и Новый Путь Глушковского района», — написал он.

При помощи средств РЭБ беспилотники были обезврежены. До этого с беспилотника было сброшено взрывное устройство. на поселок Теткино.

По словам Старовойта, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Незадолго до этого Старовойт рассказывал, что из-за аварии без света остались около 120 тысяч человек в нескольких районах Курской области.

До этого стало известно, что три домовладения в Глушково Курской области пострадали в результате атаки украинского беспилотника.