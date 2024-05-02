На выставке трофейной военной техники Минобороны России у Музея Победы на Поклонной горе представлены машины, пробег которых составляет всего 50 километров. Об этом рассказала ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик, которая посетила площадку под открытым небом.

Многие образцы западного производства просто не успели доехать до линии боевого соприкосновения, утонув в грязи из-за большой массы и плохой проходимости. Зачастую украинским боевикам ничего не остается, как бросить такую технику на поле боя.

Между тем, в первый час после открытия экспозиции на ней побывали 12 тысяч человек. А к концу дня число посетителей выросло до 83 тысяч. Так и сегодня, несмотря на рабочий день, на выставочную площадку пришло немало людей.

Напомним, выставка будет работать весь май ежедневно с 10 до 20 часов (по мск). Посетители смогут увидеть захваченные российскими бойцами в зоне СВО образцы военной техники производства 12 стран, в том числе членов Североатлантического альянса. Кроме того, на площадке представят стрелковое и инженерное вооружение, а также БПЛА, средства связи и снаряжение.