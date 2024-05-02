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Некоторые трофейные машины с Поклонной горы не проехали и 50 км

На выставке трофейной военной техники Минобороны России у Музея Победы на Поклонной горе представлены машины, пробег которых составляет всего 50 километров. Об этом рассказала ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик, которая посетила площадку под открытым небом.

Некоторые трофейные машины с Поклонной горы не проехали и 50 км
© ТАСС

Многие образцы западного производства просто не успели доехать до линии боевого соприкосновения, утонув в грязи из-за большой массы и плохой проходимости. Зачастую украинским боевикам ничего не остается, как бросить такую технику на поле боя.

Между тем, в первый час после открытия экспозиции на ней побывали 12 тысяч человек. А к концу дня число посетителей выросло до 83 тысяч. Так и сегодня, несмотря на рабочий день, на выставочную площадку пришло немало людей.

Напомним, выставка будет работать весь май ежедневно с 10 до 20 часов (по мск). Посетители смогут увидеть захваченные российскими бойцами в зоне СВО образцы военной техники производства 12 стран, в том числе членов Североатлантического альянса. Кроме того, на площадке представят стрелковое и инженерное вооружение, а также БПЛА, средства связи и снаряжение.

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