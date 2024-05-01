Российские военные без потерь обезвредили украинскую ДРГ

Российское подразделение под командованием старшины Владимира Бандака обезвредило украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом сообщили в Минобороны России.

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Бандак и его подчиненные обнаружили ДРГ из пяти человек на одном из тактических направлений. Командир решил воспользоваться моментом внезапности и вступил в бой с украинскими военными. В результате четверых диверсантов удалось ликвидировать, а одного взяли в плен. В ведомстве заявили, что украинцы готовили засаду на пути следования колонны российской бронетехники. Там также подчеркнули, что процесс прошел без потерь для российских солдат.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Харьковской области базу атаковавших Белгородскую область ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ).