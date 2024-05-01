Украинский дрон-камикадзе атаковал село под Белгородом

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Ясные Зори в Белгородской области, беспилотник взорвался. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Повреждено два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы», — добавил глава области.

Утром 1 мая в результате прямого попадания беспилотника в селе Вознесеновка была повреждена кровля хозпостройки во дворе частного дома.

Позднее ВСУ повторно атаковали это село.