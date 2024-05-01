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Украинский дрон-камикадзе атаковал село Ясные Зори в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Ясные Зори в Белгородской области, беспилотник взорвался. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Украинский дрон-камикадзе атаковал село под Белгородом
© globallookpress.com
«Повреждено два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы», — добавил глава области.

Утром 1 мая в результате прямого попадания беспилотника в селе Вознесеновка была повреждена кровля хозпостройки во дворе частного дома.

Позднее ВСУ повторно атаковали это село.

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