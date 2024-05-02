В Крыму сработала система ПВО

Над Крымским полуостровом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 18:30 по московскому времени военные уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке нанести удар по объектам на российской территории. Подробности о последствиях на земле в Минобороны не привели.

В течение дня российская система ПВО также сбила несколько беспилотников самолетного типа нал Белгородской областью. Первый российские военные перехватили около 10:30 утра, второй летательный аппарат уничтожили 55 минут спустя. Кроме того, по одному дрону поразили в 14:50 и в 15:10.

Еще 12 дронов ВСУ сбили в ночь на 2 мая. Как рассказали в Минобороны, пять беспилотников уничтожили над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.