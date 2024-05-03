Reuters: российские войска вошли на территорию американской базы в Нигере

Российские военные вошли на территорию американской военной базы в Нигере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США. Такое развитие событий происходит на фоне требования властей Нигера о выводе американских войск из страны. Военные власти африканской страны потребовали от США вывести из страны почти 1000 военнослужащих.

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До этого Нигер был ключевым союзником США в регионе по борьбе с местными радикальными формированиями.

"Ситуация не идеальна, но в краткосрочной перспективе управляема", — сказал источник агентства.

Он добавил, что российские военные используют отдельный ангар на авиабазе, расположенной рядом с международным аэропортом в столице Нигера, Ниамее, и не контактируют с американскими войсками. 2 мая издание The Hill написало, что США уступают России в геополитической борьбе за Африку, такое развитие событий приводит к разрыву связей Вашингтона и стран континента, что ограничивает возможности для проведения операций в будущем. 25 апреля Пентагон подтвердил намерение вывести часть американского воинского контингента из Чада. До этого издание Politico сообщило, что власти США понимают, что их стратегия в Африке перестала работать, так как страны континента стали больше ориентироваться на поддержку России.