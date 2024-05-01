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СМИ: Рустем Умеров может покинуть пост главы Минобороны Украины

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров может лишиться должности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

На Украине сообщили о возможной отставке министра обороны Умерова
© globallookpress.com

По данным источника, глава офиса президента Андрей Ермак постепенно зачищает всех высших руководителей страны, которые имеют право свободного прохода к Владимиру Зеленскому.

После отставки с поста главы Минобороны, предположил источник, Умеров может стать министром по инфраструктуре. Ему на смену с высокой долей вероятности придет медийный военный, способный проводить акции с PR-эффектом.

Напомним, что в руководстве Украины постоянно меняются ключевые фигуры. Так, Валерия Залужного на посту главкома ВСУ заменил Александр Сырский, на место Алексея Резникова пришел Умеров.

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Кроме того, Денис Монастырский стал министром МВД после отправки в отставку Арсения Авакова. После его гибели в авиакатастрофе пост занял Игорь Клименко.

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