На Украине сообщили о возможной отставке министра обороны Умерова

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров может лишиться должности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным источника, глава офиса президента Андрей Ермак постепенно зачищает всех высших руководителей страны, которые имеют право свободного прохода к Владимиру Зеленскому.

После отставки с поста главы Минобороны, предположил источник, Умеров может стать министром по инфраструктуре. Ему на смену с высокой долей вероятности придет медийный военный, способный проводить акции с PR-эффектом.

Напомним, что в руководстве Украины постоянно меняются ключевые фигуры. Так, Валерия Залужного на посту главкома ВСУ заменил Александр Сырский, на место Алексея Резникова пришел Умеров.

Умеров рассказал Остину о потребностях ВСУ и ситуации на фронте

Кроме того, Денис Монастырский стал министром МВД после отправки в отставку Арсения Авакова. После его гибели в авиакатастрофе пост занял Игорь Клименко.