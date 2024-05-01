На Украине сообщили о возможной отставке министра обороны Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост для назначения на должность министра по инфраструктуре. Об этом сообщает украинское издание «Цензор».

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«Причина отставки — постепенная зачистка главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написали в издании.

Сообщение передает РИА Новости. Там уточнили, что Ермак согласует все контакты чиновников с украинским главой.

Однако пока что неясно, кто может стать следующим министром обороны страны. Издание пишет, что им бы мог стать медийный военный. Это необходимо для создания нужных пиар-ходов.

Рустема Умерова назначили министром обороны Украины 6 сентября 2023 года. Ранее этот пост занимал Алексей Резников. Несмотря на возможные подвижки, Умеров сообщал, что у Киева есть военный план на 2024 год. Однако он отказался его разглашать.