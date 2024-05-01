ВС РФ ударили по штабу командования ВСУ «Юг»

Российские военные нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ «Юг». Цель была поражена. Кроме того, авиация и ракетные войска поразили живую силу и технику противника в 112 районах, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что силы ПВО сбили за сутки 29 украинских беспилотных летательных аппаратов различных типов, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

По данным Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Противник за сутки утратил в ходе боевых действий до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Нота» и «Анклав», а также станцию AN/TPQ-50.

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Кроме того, активно действовали бойцы группировок «Запад», «Центр», «Восток», «Днепр». В боях они уничтожили танк, САУ «DANA 2» чешского производства, БМП, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, станцию РЭБ «Буковель-AD», 155-мм гаубицу М777 производства США, уточнили в пресс-службе.