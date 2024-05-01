ВСУ потеряли до 400 солдат в ДНР за минувшие сутки

Потери украинских войск в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки в ДНР составили до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

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«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике... ВСУ», — говорится в заявлении.

Кроме личного состава, противник потерял семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Нота» и «Анклав» и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти украинских военнослужащих у Часова Яра в ДНР.