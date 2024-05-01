Российский ФАБ прилетел по расположению ВСУ в Харькове

Российские войска атаковали украинскую военную базу на северной окраине Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.По его словам, вероятное место прилёта ФАБ - Большая Даниловка.

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По данным подпольной организации, в этом секторе на северной окраине Харькова, вдоль объездной дороги, дислоцируются бойцы ВСУ.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в 11:57 в Харькове была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщили о взрыве в городе, но не привели никаких подробностей.

Ранее сообщалось о взрыве в Харькове.