Эксперт спрогнозировал незначительное усиление ВСУ после поставок F-16

Сейчас в арсенале «изрядно потрёпанной» украинской авиации лишь «бывшие советские» истребители. Киев также испытывает острую нехватку ЗРК, что способствует успешному продвижению ВС РФ. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Это добавит военного потенциала украинской авиации, которая изрядно потрёпана. Не слишком добавит, просто численность истребителей больше станет. Все украинские истребители, бывшие советские, переделаны. Они могут нести все западные ракеты. Другое дело, что F-16 совершеннее электроникой. Несколько усилит украинский военный потенциал, но ненамного. Главная ахиллесова пята вооружённых сил Украины — критическая нехватка зенитно-ракетных комплексов, то есть нехватка систем ПВО. Именно поэтому так успешно идёт российское наступление».

Ранее стало известно, что первые истребители ВСУ могут получить после Пасхи. Об этом журналистам рассказал представитель воздушных сил страны Илья Евлаш. При этом точной даты он называть не стал, отметив, что сроки неоднократно менялись.