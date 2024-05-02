Российские войска ударили по формированиям наемников «Иностранного легиона»

Российские войска нанесли поражение формированиям наемников «Иностранного легиона» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России ударили по шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двум бригадам территориальной обороны.

В министерстве добавили, что за сутки в зоне контроля подразделений «Южной» группировки российских войск противник потерял до 270 бойцов, танк и четыре автомобиля.

Ранее Минобороны России сообщало об атаке на базу иностранных наемников в районе города Мерефа. До этого в Харьковской области также заявили, что по объектам близ Мерефы был нанесен удар, которому подверглись железнодорожный состав с бойцами ВСУ и завод по производству беспилотников.

Стали известны подробности удара по штабу ВСУ в Одессе

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.