Прорыв российских бойцов у Очеретино грозит Вооруженным силам Украины тотальным окружением в Донецкой Народной Республике, пишет издание «Страна.ua». По его данным, у ВС РФ есть шанс зайти в тыл украинской армии за линии укреплений и через них взять противника в «котел».

Как пишет издание, ситуация для ВСУ осложняется тем, что за пределами Очеретино у них нет ни укреплений, ни минных полей. Журналисты не исключают, что украинская армия начнет масштабное отступление на новые оборонительные линии.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в ближайшие два-три месяца Украину ждет очень сложное время. Он пояснил, что после сдачи Очеретино вооруженным силам страны будет крайне сложно остановить продвижение ВС РФ на запад.

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Бортник допустил, что если ВС РФ продолжат развивать удары на Авдеевском направлении, то Киев рискует потерять большие территории. Российские военнослужащие получат возможность перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе, уточнил он.

На днях стало известно, что подразделения Центральной группировки войск взяли под полный контроль населенный пункт Новобахмутовка и нанесли поражение живой силе и технике противника. По данным Минобороны РФ, военные также отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ в ряде районов ДНР.