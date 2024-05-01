Армия РФ атаковала бойцов ВСУ на окраине Харькова

ВС РФ нанесли удар авиабомбой по местам расположения украинских бойцов на северной окраине Харькова. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Прилетел „ФАБ“, … это скорее всего Большая Даниловка», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости.

По его словам, в данном секторе на северной окраине Харькова находились украинские бойцы.

В Харькове прозвучал взрыв

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Харькове произошел взрыв 1 мая, передает телеканал 360. Немецкий таблоид Bild заявил, что критической ситуацией для ВСУ около Харькова станет прорыв ВС РФ, в котором будет задействовано от 20 до 40 тысячи военных.