Большие силы скапливаются на границу Украины с Румынией, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Груженые составы в сторону Киева почти беспрерывно ночами идут через мосты в населенных пунктах Затока и Маяки.

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Активисты пророссийского сопротивления сумели раздобыть фотографии немецкой техники, расположенной в Килия-Веке. Готовят ли «Гепарды» к боевым действиям или к отправке на Украину, пока выясняем, — сказал собеседник агентства.

Участники сопротивления из Одесской области также сообщили о нескольких пикапах с крупнокалиберными зенитными пулеметами в ангарах аэропорта Измаил, который в настоящий момент не работает. Вооруженные силы Украины используют эти средства, чтобы защищать акватории Дуная от ударов российских дронов, уточняется в публикации.

На Украине заговорили об открытии нового фронта на границе с Россией

Ранее стало известно, что страны Запада передадут Киеву не только истребители-бомбардировщики F-16, но и полный комплект вооружений к ним. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун уточнил, что пять групп украинских летчиков в настоящий момент обучаются на американских истребителях в Великобритании, Дании, Америке и Франции.