Представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире «Ранок LIVE» допустил, что первые F-16 поступят на Украину после Пасхи.

«Конечно, мы не загадываем все эти сроки — уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят», — сказал Евлаш.

Он отметил, что Воздушные силы Украины не несут ответственности за поставки напрямую, поскольку это вопрос высшего военно-политического руководства.