В ВС Украины назвали срок поставки в страну первых истребителей F-16
Представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире «Ранок LIVE» допустил, что первые F-16 поступят на Украину после Пасхи.
«Конечно, мы не загадываем все эти сроки — уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят», — сказал Евлаш.
Он отметил, что Воздушные силы Украины не несут ответственности за поставки напрямую, поскольку это вопрос высшего военно-политического руководства.
«Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно будем об этом говорить», — сказал пресс-секретарь.
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