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В Германии указали на страх перед ударом России по ВСУ в Донбассе

В Германии испугались удара России по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung (SZ).

В Германии указали на страх перед ударом России по ВСУ в Донбассе
© РИА Новости

Журналисты заявили, что прорыв Российской армии в Донбассе является проблемой для украинской.

«Расширение фронта за счет таких продвижений всегда означает, что на этом участке требуется больше солдат и ресурсов, просто потому, что территория, на которой ведутся боевые действия, стала больше», — отметили в SZ.

Кроме того, авторы статьи напомнили об опасениях, которые ранее озвучивались — что Москва воспользуется возможностью, как США окажет военную помощь Украине.

«Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе», — уточняется в публикации.

Ранее стало известно, что Запад впал в панику из-за наступления российской армии в Донбассе, в особенности после взятия Авдеевки.

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