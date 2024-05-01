«РВ»: российские бойцы прорвались под Часовым Яром

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что ВС РФ совершили прорыв под Часовым Яром в сторону канала Северский Донец — Донбасс. Канал пишет, что армия России может начать штурмовать город с южной стороны. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«РВ» также привел в пример сообщения украинской стороны. Местные СМИ подтверждают, что российские бойцы заняли позиции вдоль канала.