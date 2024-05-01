«РВ»: российские бойцы прорвались под Часовым Яром
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что ВС РФ совершили прорыв под Часовым Яром в сторону канала Северский Донец — Донбасс. Канал пишет, что армия России может начать штурмовать город с южной стороны. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
«РВ» также привел в пример сообщения украинской стороны. Местные СМИ подтверждают, что российские бойцы заняли позиции вдоль канала.
Следует отметить, что это одно из двух мест, где канал проходит под землей. Именно поэтому русские будут давить на данном участке, — цитирует «РВ».