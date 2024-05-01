Британия допустила отправку китайских компонентов для БПЛА на Украину

Великобритания открыта к идее отправки китайских комплектующих для беспилотников на Украину. Об этом изданию Defense One рассказал анонимный британский чиновник.

© Lenta.ru

Отмечается, что данная позиция Лондона противоречит политике Вашингтона, так как США ограничивают свои поставки западными, в основном американскими системами. При этом представитель подразделения Пентагона по оборонным инновациям признал, что американские беспилотники стоят в три-пять раз дороже аналогичных китайских моделей.

По словам чиновника, выбор Великобритании обусловлен потребностями Киева, который предпочитает тактически полезное оборудование, а не менее эффективные и дорогие западные товары.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страна ведет переговоры о присоединении к новой системе противовоздушной обороны Европы «Небесный щит» для борьбы с Россией.