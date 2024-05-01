Военные базы Ирака создали на границе с Турцией

Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией. Вопрос об этом координировался с Анкарой. Об этом написала Hürriyet.

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Отмечается, что эти базы были созданы не против Турции, а для защиты собственных границ при материально-технической поддержке Анкары.

Газета также написала, что армия Турция готовится к военной операции на севере Ирака против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Отмечается, что подготовка идёт полным ходом. Создаются новые базы и укрепляются старые.

Обозреватель газеты Абдулькадир Сельви написал, что присутствие Турции в регионе усиливается. По его словам, большая иракская операция ещё не началась, но однажды это произойдёт.

Ранее газета Hürriyet писала, что Вооружённые силы Турции проведут комплексную наземную операцию против Рабочей партии Курдистана, запрещённой в стране. Издание сообщило, что операцию могут провести летом.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не раз говорил, что Анкара летом планирует «решить вопрос с безопасностью границы» с Ираком. Политик сказал, что Турция стремится к созданию коридора безопасности глубиной 40 км в Сирии.

В Турции вооружённый конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в 1984 году, возобновился в 2015-м. На севере Ирака размещены базы РПК, против них турецкая армия проводит наземные и воздушные операции.