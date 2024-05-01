Шойгу показали новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ

Министру обороны РФ Сергею Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками войск Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады командования об обстановке в зоне спецоперации.

После совещания министру показали результаты модернизации вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками ВСУ и защищенности российских военных от FPV-дронов противника.

На кадрах, опубликованных военным ведомством, видно, как министр осматривает встроенную пулеметную зенитную установку с новым прицелом. Также Шойгу показали снаряд для российских дронов с сетью на основе капроновой нити. По словам офицера, на экспериментах в этой сетке путались любые FPV-дроны и квадрокоптеры.