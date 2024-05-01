Стало известно о планах Британии участвовать в «Небесном щите» против России

Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой системе противовоздушной обороны (ПВО) Европы «Небесный щит» для борьбы с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс, его слова приводит The Daily Mail.

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В публикации отмечается, что Шаппс подтвердил факт переговоров о присоединении Британии к «Небесному щиту». Проект нужен, чтобы «сбивать ракетные удары и удары беспилотников со стороны таких противников, как Россия».

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Ранее глава Минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали с министром обороны Германии Борисом Писториусом письмо о планах присоединиться к системе противовоздушной обороны Евросоюза «Европейский небесный щит».